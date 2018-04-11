Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Алжире

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике в связи с многочисленными жертвами в результате крушения военно-транспортного самолета в районе аэропорта Буфарик. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

11 апреля в результате крушения военного самолета Ил-76 в Алжире погибли, по данным СМИ, более 250 человек. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета между городами Буфарик и Блида. Министерство национальной обороны Алжира официально подтвердило факт крушения транспортного самолета.

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Отмечается, что Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Sky News Arabia также публикует запись с места крушения. Виднеется густой черный дым и огонь, вокруг обломков собрались десятки человек.