Капитану судна «Норд» после освобождения наденут электронный браслет
Капитану арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко после освобождения из СИЗО Херсона наденут электронный браслет, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анну Шевелеву.
«Капитан освобожден из СИЗО. Сейчас находятся в полиции для оформления электронного браслета, далее — на допрос в СБУ, в больницу проверить здоровье и отдыхать», — сказала Шевелева.
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Семь членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, получили административные штрафы и были отпущены.
Также стало известно, что на Украине арестовали еще одно российское судно.