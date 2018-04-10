На Украине упал вертолет Ми-2

В Полтавской области Украины упал вертолет Ми-2, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в Шишацком районе. На борту находились два пилота.

«Установлено, что на борту вертолета Ми-2, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали», — заявили в полиции.

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На месте инцидента работают сотрудники полиции, спасатели и медики.

В марте в Чечне разбился вертолет Ми-8 погранвойск. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. По его словам, в вертолете оставались семь человек, когда он упал в пропасть с обрыва 150 метров.