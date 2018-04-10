Капитана «Норда» не выпустили из украинского СИЗО
Капитана арестованного на Украине крымского судна «Норд» Владимира Горбенко не выпустили из следственного изолятора, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя судовладельца Анну Шевелеву.
«Капитан пока по-прежнему находится в СИЗО, несмотря на внесенный залог. Его не отдают. Адвокаты намерены привлечь представителей ОБСЕ», — сказала Шевелева.
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Ранее сообщалось, что адвокаты капитана «Норда» направились в СИЗО с документами, подтверждающими внесение залога.
Семь членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, получили административные штрафы и были отпущены. Под стражей остается лишь капитан Владимир Горбенко.