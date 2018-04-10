СК снова выставил дежурных вокруг места крушения Ан-148 в Подмосковье

Следственный комитет совместно с сотрудниками МЧС вновь приступил к осмотру места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье после схода снега, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

«В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС. В установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз», — сказала Петренко.

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По ее словам, вокруг места катастрофы было организовано круглосуточное дежурство полицейских.

Ранее сообщалось, что МЧС повторно обследует место крушения Ан-148.