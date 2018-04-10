В Солсбери подтвердили выписку Юлии Скрипаль из больницы

Директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард подтвердила, что дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписали после отравления, передает РИА «Новости».

«Сейчас Юлию выписали из районной больницы Солсбери… Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс», — сообщила Бланшард.

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Ранее о выписке Юлии Скрипаль сообщали источники, по их словам, ее перевезли в «безопасное место».

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что его дочь Юлия «отчаянно хочет» вернуться в Россию.

Сообщалось также, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии намерены предложить сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений.