Глава ФСБ сообщил о предотвращении теракта ИГ в ТЦ в Саратове

Глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников рассказал о предотвращении теракта в одном из торговых центров в Саратове сотрудниками спецслужб, передает РИА «Новости».

«В Саратовской области при попытке задержания ликвидированы члены ячейки «Исламское государство», планировавшие совершение теракта в одном из торговых центров Саратова. При них обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство мощность около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте», — сообщил Бортников.

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Всего, по словам Бортникова, с начала 2018 года спецслужбами были задержаны 189 лиц, планировавших преступления террористической направленности, и их пособников. Об этом он заявил в ходе своего выступления на заседании НАК.

Ранее Бортников рассказал, что в 2017 году в стране было предотвращено 25 терактов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.