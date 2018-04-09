В Москве задержали мужчину, попытавшегося застрелить мать с сыном

В Москве сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в покушении на убийство женщины и ее сына. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на помощника главы управления СК по городу Юлию Иванову.

«По версии следствия, днем 8 апреля мужчина, находясь у подъезда жилого дома на ул. Гарибальди, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел выстрелы из имевшегося при нем оружия в область лица каждому из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища», — говорится в заявлении ведомства.

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Отмечается, что полицию на место происшествия вызвали сотрудники магазина. В настоящий момент женщину выписали из больницы, а ее сын находится в реанимации.

Ранее в Иркутске задержали мужчину, убившего жену и ребенка в приступе ревности.