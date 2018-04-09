«Известия»: в России вырос бюджет на лечение по ОМС

В 2018 году объем денежных средств, запланированных на лечение россиян по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), вырос на 21,5%. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, в 2017 году на каждого застрахованного по программе ОМС было предусмотрено 8,9 тыс. рублей. Общий размер субвенции по страхованию в 2018 году составил 1,87 трлн рублей.

Реклама

При этом в текущем году в программе страхования также будут усилены два приоритетных направления: онкология и медицинская реабилитация.

Как отмечается, по онкологии предусмотрено сокращение предельного срока ожидания оказания специализированной медицинской помощи — до 14 календарных дней с момента установления диагноза заболевания.

В свою очередь затраты на медицинскую реабилитацию увеличены на 40,7% по сравнению с 2017 годом.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили сделать обязательное медицинское страхование добровольным.