Американец напал с ножом на прохожих в Индианаполисе

Вооруженный ножом мужчина напал на людей в центре американского Индианаполиса, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

Инцидент произошел вечером 7 апреля. Мужчина начал громко кричать в мегафон, и прохожие потребовали от него прекратить. Тогда, по словам очевидцев, он напал на прохожих с ножом, крича, что «убьет всех».

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В результате были госпитализированы четыре человека, включая нападавшего. Двое из них находятся в критическом состоянии. Имена пострадавших не раскрываются.

Ранее сообщалось, что полиция предотвратила теракт в Берлине. Четверо задержанных планировали напасть на зрителей и участников берлинского полумарафона.