МВД подсчитало участников пасхальных мероприятий в России

В России в пасхальных мероприятиях поучаствовали более 4,3 млн человек. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 11,5 тыс. богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 млн человек», — сообщила Волк.

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По ее словам, охрану правопорядка обеспечивали более 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Она подчеркнула, что сотрудники МВД взаимодействовали с Росгвардией, а также с работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований и казаками.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой.