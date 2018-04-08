СК возбудил дело после пожара с пятью погибшими в Новгородской области

После пожара в деревне Волотово Новгородской области, в результате которого погибло четверо взрослых и один ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

«По версии следствия, в указанном доме проживала семья, состоящая из двух взрослых и одного малолетнего ребенка. Около трех часов ночи соседка по деревне, обнаружив возгорание, вызвала работников пожарной службы. Однако спасти хозяев дома и их ребенка не удалось», — говорится в сообщении.

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Также в результате пожара погибли гости: мужчина и женщина.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч.3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).