Генконсул США выдержал Великий пост

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Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс сдержал обещание, данное журналистам, и выдержал Великий пост. Об этом сообщает официальный фейсбук генерального консульства.

«Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год. Однако это и очень полезный опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни. Пост также дал мне время поразмышлять о своей жизни, о том, чего я хочу добиться здесь как дипломат», — приводятся слова Кийса.

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Дипломат также поблагодарил своих русских друзей, которые помогли ему соблюсти православный ритуал. Он подчеркнул, что пост оказался «уникальным опытом».

Накануне в храме Христа Спасителя началась пасхальная служба.