В Женеве в ресторане взорвался баллон с газом
В Швейцарии в ресторане в Женеве на кухне взорвался баллон с газом, сообщает Blick
В результате инцидента пострадали 15 человек, из них 8 человек были госпитализированы.
Отмечается, что пострадавшие — сотрудники и посетители заведения.
В результате взрыва в здании выбило окна.
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По данным портала, баллон использовался на кухне для карамелизации.
2 апреля в ресторане Еревана также взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали восемь человек. Среди них три гражданина России, три гражданина Ирана и два гражданина Армении.
Пострадавшие россияне — подростки в возрасте 15 лет — получили переломы, ушибы и царапины. Угрозы для их жизни нет. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация кислородного баллона.