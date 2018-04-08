В Женеве в ресторане взорвался баллон с газом

В Швейцарии в ресторане в Женеве на кухне взорвался баллон с газом, сообщает Blick

В результате инцидента пострадали 15 человек, из них 8 человек были госпитализированы.

Отмечается, что пострадавшие — сотрудники и посетители заведения.

В результате взрыва в здании выбило окна.

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По данным портала, баллон использовался на кухне для карамелизации.

2 апреля в ресторане Еревана также взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали восемь человек. Среди них три гражданина России, три гражданина Ирана и два гражданина Армении.

Пострадавшие россияне — подростки в возрасте 15 лет — получили переломы, ушибы и царапины. Угрозы для их жизни нет. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация кислородного баллона.