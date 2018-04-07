СМИ раскрыли четыре причины отказа в выдаче визы племяннице Скрипаля

Русская служба «Би-би-си» опубликовала отрывок из уведомления властей Великобритании об отказе в выдаче визы Виктории Скрипаль, племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В частности, указывается, что консула смутила цель визита Виктории.

«А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», — говорится в тексте письма из консульского отдела.

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Также в документе отмечается, что Виктория Скрипаль не доказала наличие средств на дорожные расходы и длительное пребывание на территории Великобритании. В соответствующей графе в анкете на визу она указала, что нигде в данный момент не работает, а на вопрос о наличии сбережений, иных доходов или спонсоров ответила отрицательно.

Ранее сообщалось, что племянница Скрипаля прокомментировала отказ в британской визе.