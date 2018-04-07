В Одессе изъяли боеприпасы, предназначенные для массовых скоплений людей

Службы безопасности Украины сообщила об изъятии в ходе обысков в Одессе, организованных накануне пасхальных праздников, боеприпасов и оружия, которые были предназначены для провокаций в массовых скоплениях людей, передает РИА «Новости».

«Во время проведения девяти обысков правоохранители в частности изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия. По оперативной информации спецслужбы, изъятые средства поражения могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей», — сообщили в СБУ.

Отмечается, что по результатам совместной операции СБУ и Национальной полиции было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами».