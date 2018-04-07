Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от сети

Представители компании-оператора украинских АЭС «Энергоатом» сообщили об отключении от сети третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС с целью проведения планового ремонта, передает РИА «Новости».

«Согласно приказу Минэнергоугля Украины 7 апреля 2018 года в 2.39 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 104 суток», — рассказали в компании.

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Отмечается, что работа первого энергоблока Южно-Украинской АЭС, расположенной в городе Южноукраинск, не вызывает нареканий и работает в установленном режиме. На втором энергоблоке продолжаются вестись ремонтные работы в соответствии с установленным планом.

О сбоях в работе Южно-Украинской АЭС сообщалось в январе.