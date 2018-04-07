Источник сообщил о сходе камней на железную дорогу под Туапсе

Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил о сходе камней на железнодорожные пути в Туапсинском районе, передает РИА «Новости».

«На перегоне Шепси — Туапсе Северо-Кавказской железной дороги произошел сход каменной массы объемом 400 кубометров», — сказал источник.

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По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, было организовано реверсивное движение железнодорожных составов. Ожидается, что проведение аварийно-восстановительных работ на месте схода каменной массы будет завершено к 20.00 мск.

В конце марта сообщалось, что в Карачаево-Черкесскии объявили исключительную лавинную опасность. МЧС также предупреждало о лавинной опасности на Сахалине.