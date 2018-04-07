В Москве в субботу ожидается до +8°С

В Москве в субботу, 7 апреля, ожидается до +8°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +6 до +8°С.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 7-12 м/c. Иногда порывы могут достигать 13-18 м/с.

Реклама

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее в МЧС предупредили москвичей об усилении ветра в московском регионе до 20 м/с.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы с сохранением до конца суток 7 апреля в городе Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Как отмечается, аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в Московской области.

МЧС также объявило о желтом уровне погодной опасности из-за усиления ветра в Москве 7 апреля.