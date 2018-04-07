В Уссурийске шесть человек погибли из-за пожара в доме

В Уссурийске в результате пожара в жилом доме погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления СК России по Приморскому краю.

«Шестого апреля 2018 года после тушения пожара в доме на улице Артемовская в городе Уссурийске обнаружены тела четырех женщин и ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — рассказал источник.

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Как отмечается, еще один выпрыгнувший с балкона мужчина скончался в больнице. Пожарным потребовалось четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Ранее в двух районах Приамурья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.