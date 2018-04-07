В МЧС предупредили москвичей об усилении ветра

В МЧС предупредили об усилении ветра в московском регионе в ближайшие часы до 20 м/с. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление ведомства по региону.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы с сохранением до конца суток 7 апреля в городе Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в Московской области.

МЧС также объявило о желтом уровне погодной опасности из-за усиления ветра в Москве 7 апреля.

Ранее синоптики предупредили москвичей о ненастной погоде в ночь с 6 на 7 апреля.