В зоопарке Москвы манул все еще подозрителен и не верит в приход тепла

В Московском зоопарке животные радуются приходу долгожданной теплой погоды. Об этом сообщается в фейсбуке зоопарка.

Однако манул все еще выглядит настороженным.

«Кошачьи будни: ирбис отдыхает в лучах мягкого апрельского солнца, леопард тщательно умывается, а вот манул как всегда слегка подозрителен – видимо, весна наступила как-то неожиданно и застала его врасплох», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке манул приуныл из-за затянувшейся зимы, также снежный барс выразил недоумение от метели в марте.