В посольстве назвали уничтоженных животных Скрипаля «неудобными уликами»

Представитель посольства России в Лондоне заявил, что домашние животные Сергея Скрипаля могли быть уничтожены как «неудобные улики», передает РИА «Новости».

«Тот факт, что животные были заперты в доме несколько дней, предполагает, что полиция не присутствовала на предполагаемом месте преступления, что было бы очень необычно для такого громкого расследования. Подобное обращение с животными также не согласуется с британскими законами о насилии над животными и является вопиющим пренебрежением к правам господина Скрипаля как собственника и компаньона животных», — отметил он.

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В посольстве добавили, что остается неясным, были ли животные проверены на токсичные вещества, что могло бы стать полезной уликой.

«Говоря в целом, трудно избежать впечатления, что животные были уничтожены как неудобные улики. Также стоит отметить, что, по словам племянницы господина Скрипаля, в доме было две кошки, а не одна, и местонахождение второй остается по-прежнему неизвестным», — добавили в посольстве.

Ранее посольство России в Лондоне официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних животных Сергея Скрипаля. Позже стало известно, что две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев, а один из двух котов был найден в тяжелом состоянии и усыплен.