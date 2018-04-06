Песков допустил согласование новых мер защиты для рыболовецких судов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность согласования в Кремле новых мер по защите российских рыболовецких судов в связи с задержанием судна «Норд» на Украине, передает РИА «Новости».

«Этого я пока не могу вам сказать. Не готов. Тем более, каких-либо мер конкретных в настоящий момент не согласовано. Но это не значит, что они не могут быть согласованы в дальнейшем», — заявил Песков.

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Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко.

В свою очередь Кремль пообещал защитить моряков «Норда». В МИД России также пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков.