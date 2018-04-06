Управляющую ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оставили под стражей

Кемеровский областной суд принял решение оставить без изменения постановление Заводского районного суда Кемерово о помещении под стражу управляющей сгоревшим в Кемерово торговым центром «Зимняя вишня» Надежды Судденок, передает РИА «Новости».

«Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Судденок Надежды Васильевны оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения», — огласила решение судья.

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Ранее суд также оставил без удовлетворения апелляционные жалобы гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово и главу компании-разработчика системы безопасности ТЦ.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.