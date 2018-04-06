В Москве в пятницу ожидается до +15°С

В Москве в пятницу, 6 апреля, ожидается до +15°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +13 до +15°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снег в Москве может растаять уже к концу нынешней недели.

«В пятницу мы будем находиться в теплом секторе циклона, день выдастся погожим, а показатели термометров будут соответствовать норме климата начала мая», — отметил Тишковец.

Он также добавил, что к выходным воздух успеет прогреться до +12 — 17°С.