В двух районах Приамурья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

«В режиме ЧС запрещается посещать лесные массивы, пользоваться в лесу и в населенных пунктах открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах; разводить костры», — говорится в сообщении властей.

Реклама

По данным агентства, режим чрезвычайной ситуации введен для оперативного привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что массовые лесные пожары охватили Сибирь и Приморский край. За последние сутки на Дальнем Востоке площадь возгораний увеличилась на 20 тысяч гектаров.