У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Калифорнии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 29 километрах юго-восточнее острова Санта-Круз, их очаг залегал на глубине 9,9 километров.

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Как отмечается, подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 по времени UTC (22:29 мск).

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в бразильской столице Бразилиа была проведена массовая эвакуация сотрудников ряда ведомств после сильного землетрясения магнитудой 6,8, зарегистрированного на юге Боливии.