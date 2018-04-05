В Стамбуле загорелась больница

В Стамбуле произошел пожар в здании учебно-исследовательского госпиталя Таксим в районе Газиосманпаша, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пожарной службы.

«Нашим пожарным удалось взять под контроль пожар в больнице, он локализован», — сказал он.

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Уточняется, что пожар начался с крыши и быстро охватил все здание. Спасатели эвакуировали пациентов и персонал, а также соседнее здание.

Губернатор города Васип Шахин уточнил, что в результате пожара никто не пострадал.

«Самое главное — по предварительным данным, погибших нет. Но мы продолжаем проверять информацию о находившихся в больнице людях. Большинство пациентов вышли из здания сами», — сказал он.

Он добавил, что пожар полностью потушен, причина возгорания станет известна после расследования.