Жириновский о СМИ: пишут, что хотят

Лидер ЛДПР Владимир Жириновскийв ходе заседания Госсовета призвал ограничить свободу прессы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Свободная пресса, если будет действовать без ограничений, такое нам устроит. Если полностью снять ограничения с прессы, они погубят любую страну, они весь мир погубят, даже Трамп уже возмущен, мир весь возмущен, пишут, что хотят. Кругом фальшивая информация идет, она оглушает людей», — заявил Жириновский.

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Также, по его словам, России необходима новая модель демократии и экономики, так как бизнес действует «только в сторону собственного обогащения».

Ранее президент России Владимир Путин отверг идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского об оценке работы губернаторов по записям видеокамер и улыбкам местных жителей. Путин поблагодарил Жириновского за предложение.