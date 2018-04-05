Кремль пообещал защитить моряков задержанного на Украине «Норда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжит отстаивать интересы задержанных на Украине моряков судна «Норд», передает РИА «Новости».

«Москва всегда была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции», — сказал Песков, отвечая на вопрос по ситуации с «Нордом».

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Ранее в МИДе также пообещали задействовать все механизмы, чтобы освободить экипаж «Норда».

МИД России передал Украине ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд», отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России.