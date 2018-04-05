Капитана арестованного на Украине судна «Норд» вернули в изолятор

Представляющий интереса экипажа судна «Норд» адвокат Дмитрий Щербина заявил, что капитана Владимира Горбенко перевели в изолятор временного содержания, передает РИА «Новости».

«После оказания всей необходимой медицинской помощи капитана снова вернули в изолятор временного содержания», — сказал Щербина.

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Ранее сообщалось, что капитана судна «Норд» госпитализировали. Также ранее в Госдуме отреагировали на обещание Украины задерживать все посетившие Крым суда.

МИД России передал Украине ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд», отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России.