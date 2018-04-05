В Перми снег убил младенца

В Перми упавшие с крыши снег или лед убили 9-месячного ребенка, передает РИА «Новости».

5 апреля, в понедельник, в Кировском районе Перми на коляску с маленьким ребенком упали лед или снег. Младенца с тяжелой травмой головы доставили Краевую детскую клиническую больницу. По данным агентства, врачи провели оперативное лечение, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Реклама

«В среду (4 апреля) ребенок скончался», — сказали в минздраве.

В ведомстве сообщили, что младенец получил крайне тяжелую травму, которая фактически была не совместима с жизнью. Специалисты двое суток боролись за жизнь ребенка и применяли современные методы лечения, в том числе метод контролируемой гипотермии мозга.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил дело по признакам «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Из управляющей компании изъяли документацию, которая регламентирует обслуживание жилого дома. Власти Перми считают, что снег или лед упали с балкона жилого дома, за очистку которого должны отвечать жильцы.

Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали мужчину, убившего жену и ребенка в приступе ревности.