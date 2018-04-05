Собянин пообещал пересмотреть график каникул в школах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти обсудят вопрос переноса школьных каникул. Об этом он сказал в эфире эфире телеканала «ТВ Центр», пишет m24.

«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз выпадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 года. Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента, обсудим этот вопрос», — сказал Собянин.

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Мэр столицы также пообещал, что власти постараются найти решение, которое удовлетворит родителей учеников.

Ранее сообщалось, что в правительстве задумались над переносом зимних каникул.