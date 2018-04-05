Летчик Ярошенко пожаловался на издевательства в американской тюрьме

Российский Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний тюремный срок в США, пожаловался на провокации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на самого Ярошенко.

Россиянин рассказал, что направил письмо в Федеральное бюро тюрем США. В нем он указал, что в тюрьме «Форт-Дикс» в штате Нью-Йорк в отношении него совершаются провокации.

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«На меня грубо кричат во время прогулок, провоцируя на ответные действия. Также я подвергаюсь постоянными досмотрам — боюсь, что они могут, например, подкинуть мне наркотики и раскрутить на этом фоне большой скандал. Недавно меня забрали из толпы заключенных во время прогулки в тюремном дворе, отвели в комнату дежурного офицера казармы и указали на ящик со «спецсредствами». Я сразу вспомнил пытки в Либерии», — рассказал Ярошенко.

Супруга заключенного Виктория отметила, что отношение к ее мужу ухудшилось после нового витка антироссийской кампании, связанного с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергеия Скрипаля.

«К Константину всегда относились предвзято, но сейчас дискриминация и запугивание становятся нормой. Недопустимо, чтобы должностные лица в американской тюрьме издевались над человеком просто потому, что он из России», — сказала она.

Ранее посольство России в США выразило обеспокоенность сообщениями об издевательствах в тюрьме над Ярошенко.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима за попытку контрабанды наркотиков. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. В апреле 2018 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп не нашел оснований для помилования россиянина.