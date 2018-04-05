У загоревшегося в Тюмени магазина игрушек обвалилась крыша

После крупного пожара в магазине игрушек в Тюмени у него обвалилась крыша. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС, передает РИА «Новости».

Пожар начался в 00.15 местного времени (22.15 мск среды) на улице Кремлевская. Спустя час возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м.

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«Кровля обвалилась. Магазин представляет собой большое панельное здание, одноэтажное», — сказал представитель МЧС.

Он также добавил, что товар в магазине поврежден по всей площади.

«В нем продавалось все для детей — от постельного белья до кроваток, от горшков до машинок», — сообщили в ведомстве.

На месте работают 67 человек личного состава и 26 единиц спецтехники МЧС. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в магазине игрушек в Тюмени произошел пожар.