На россиянина Никулина в суде США надели наручники из-за агрессии

Россиянин Евгений Никулин, которого судят в США по обвинению в киберпреступлениях, предстал на заседании суда в наручниках из-за агрессивного поведения, передает РИА «Новости» заявление заместителя главы службы судебных приставов северного округа Калифорнии Джозефа Палмера.

«Никулин вел себя агрессивно по отношению к судебным приставам в тюрьме. Ничего особенного, но он пытался сломать некоторые вещи в тюрьме. Попыток сбежать из суда сегодня не было», — заявил Палмер.

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Ранее посол России в Чехии Александр Змеевский рассказал, что выдача обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина в США является осознанным шагом Чехии.

США поблагодарили Чехию за экстрадицию россиянина Никулина. Никулин обвиняется во взломе компьютеров, принадлежащих LinkedIn, Dropbox и Formspring.