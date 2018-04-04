Савченко проверят на полиграфе

Депутата Верховной рады Надежду Савченко, находящуюся в СИЗО, проверят на полиграфе. Об этом сообщается в ее фейсбуке.

«5 апреля Надежду Савченко должны доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что адвокаты Савченко до сих пор не получили материалов производства для ознакомления, в связи с чем они не могут проконтролировать ход дела.

Ранее сестра Надежды Савченко Вера заявила, что обнаружила в своем автомобиле закладку под взрывчатку.

По словам женщины, она обнаружила закладку, когда отдала машину в сервис.