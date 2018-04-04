Адвокат заявил о госпитализации капитана судна «Норд» на Украине

По словам адвоката Дмитрия Щербины, капитан рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими властями, Владимир Горбенко был госпитализирован после того, как ему стало плохо, передает РИА «Новости».

«Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу», — сказал Щербина.

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Он также сообщил, что Горбенко был размещен в больнице имени Лучанского в Херсоне. Отмечается, что судебное заседание по избранию меры пресечения для капитана задержанного судна было намечено на 5 апреля.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на обещание Украины задерживать все посетившие Крым суда.

МИД России передал Украине ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд», отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России.