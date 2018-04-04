В Петербурге эвакуировали ТЦ из-за трещины

В Петербурге эвакуировали 150 человек из торгового центра «Клондайк» в Выборгском районе из-за трещины, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

«Сегодня днем эвакуировали из торгового центра 150 человек. Это небольшой торговый центр. Сейчас решается вопрос о проведении экспертизы состояния здания», — сказали в пресс-службе.

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Отмечается, что торговый центр в настоящее время закрыт.

Ранее в Москве сработала пожарная сигнализация в ТЦ Metro. Позже стало известно, что тревога была ложной. Причиной срабатывания пожарной сигнализации стал прорыв трубы с горячей водой.

До этого днем в Москве произошел пожар в ТЦ «Персей», в результате чего погиб человек.