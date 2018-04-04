В центре Москвы мужчина из окна забросал строителей бутылками

В центре Москвы местный житель бросает из окна квартиры бутылки в строителей, работающих во дворе жилого дома, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Хулиган из окна своей квартиры кидает бутылки в строителей, производящих ремонт во дворе по ул. Шаболовка», — уточнил источник.

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В настоящее время сотрудники полиции выехали по данному адресу для задержания подозреваемого.

В январе пьяный мужчина открыл огонь из окна квартиры на севере Москвы.

Также в декабре прошлого года мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в подмосковном Подольске, в результате чего пострадали два человека.