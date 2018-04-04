Захарова: Москва требует незамедлительного освобождения моряков судна «Норд»

Российская сторона требует от украинского руководства незамедлительного освобождения россиян с судна Норд, а также возврата самого судна, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Третьего апреля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в России. Ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд», отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России», — сообщила Захарова.

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Она подчеркнула, что представителю Украины заявили о нечеловеческих условиях, в которых содержатся моряки.

«Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна «Норд» его законному владельцу», — добавила она.

Захарова также подчеркнула, что консульский отдел российского посольства выяснил, что херсонское управление будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины не получала обращений от посольства России по поводу «Норда».