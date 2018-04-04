Госпогранслужба Украины пообещала задерживать все выходящие из Крыма суда

В госпогранслужбе Украины завили, что будут задерживать все входящие и выходящие из крымских портов суда. Об этом «Обозревателю» рассказал спикер ведомства Олег Слободян.

По его словам, правоохранительные органы страны будут немедленно реагировать на нарушения порядка входа и выхода судов с территории Крыма.

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«Что касается того, что может сделать Россия, — может сделать много чего, но если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами», - заметил Слободян.

Он добавил, что возможности Украины в этом регионе адекватны существующим угрозам.

Ранее сообщалось, что Россия может ограничить проход украинских судов через Керченский пролив.