В Таганроге задержали подозреваемого в отравлении таллием сотрудников авиазавода
В Таганроге задержали подозреваемого в отравлении 30 сотрудников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева токсичным таллием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
По делу задержанный 37-летний местный житель. Мотивы преступления пока неизвестны, ведется следствие.
Как стало известно ранее, сотрудники комплекса начали обращаться в больницы с осени 2017 года. Официально отравление подтвердили у 27 человек.
МВД возбудило дело по факту инцидента.
Пострадавшие сотрудники рассказали, что у них ухудшилось зрение, выпадали волосы, изменился цвет лица, начались тремор рук и сильные боли. У некоторых онемели ноги, и они не могли самостоятельно передвигаться.
Ранее на заводе в Таганроге объяснили массовое отравление сотрудников таллием.