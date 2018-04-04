В Таганроге задержали подозреваемого в отравлении таллием сотрудников авиазавода

В Таганроге задержали подозреваемого в отравлении 30 сотрудников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева токсичным таллием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

По делу задержанный 37-летний местный житель. Мотивы преступления пока неизвестны, ведется следствие.

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Как стало известно ранее, сотрудники комплекса начали обращаться в больницы с осени 2017 года. Официально отравление подтвердили у 27 человек.

МВД возбудило дело по факту инцидента.

Пострадавшие сотрудники рассказали, что у них ухудшилось зрение, выпадали волосы, изменился цвет лица, начались тремор рук и сильные боли. У некоторых онемели ноги, и они не могли самостоятельно передвигаться.

Ранее на заводе в Таганроге объяснили массовое отравление сотрудников таллием.