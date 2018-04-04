Британская делегация в ОЗХО раскритиковала предложения России по делу Скрипаля

Делегация Великобритании при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) раскритиковала предложения России по совместному расследованию инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщается на странице ведомства в твиттере.

«Предложение России провести совместное британо-российское расследование инцидента в Солсбери странное. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипаля.