В Саратове из-за дыма в ТЦ эвакуировали 700 человек

В торговом центре «Триумф-Молл» в Саратове прошла эвакуация из-за короткого замыкания в электрощитовой, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, пострадавших нет, из здания вывели 700 человек.источник в экстренных службах региона.

«Причиной задымления в «Триумф-Молл» стало короткое замыкание в электрощитовой. Из здания эвакуированы 700 человек», — сказал собеседник агентства.

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Как уточнили в МЧС, после короткого замыкания возгорания не последовало.

В настоящее время ТЦ продолжил работу в обычном режиме.