В Италии экс-офицер ВС США убил жену из России и покончил с собой

В Италии бывший американский военный и его супруга русского происхождения были найдены мертвыми в своем доме, пишет Corriere del Veneto.

Как сообщается, 44-летний экс-офицер ВС США Джоэл Кинсер находился в депрессии и признавался священнику в том, что рано или поздно убьет себя.

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По предварительной информации, сначала он убил свою жену Лейлу, домохозяйку с русскими корнями, а потом совершил самоубийство. Прежде чем покончить с собой, он оставил записку с просьбой о прощении.

Ранее в Италии задержали ранившего шесть иностранцев мужчину.