В Новосибирске эвакуировали детский сад после замыкания электрощитка

Из детского сада в Новосибирске эвакуировали 45 детей из-за задымления, которое вызвало короткое замыкание проводки в электрощитовой, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МЧС по региону.

«Всего было эвакуировано 45 детей и девять сотрудников детского сада. Никто не пострадал», — сказал источник.

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Также он уточнил, что развития пожара удалось избежать — возгорание было ликвидировано огнетушителем. В результате инцидента незначительные повреждения получила электрощитовая.

Ранее сообщалось, что глава Новосибирской области внезапно приехал в поликлинику и нашел очереди.