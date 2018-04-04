СМИ: полиция установила личность стрелявшей в офисе YouTube

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В твиттере телеканала ABC сообщается, что полиция установила личность стрелявшей в головном офисе YouTube в Сан-Бруно в Калифорнии.

«Два источника в правоохранительных органах заявили, что предварительно установлена личность стрелявшей в офисе YouTube — это женщина Насим Агхдам с предыдущими местами проживания в Южной Калифорнии в городах Риверсайд и Сан-Диего», — сообщается в твиттере.

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Ранее стало известно, что стрелявшей 35-40 лет, она жила на юге Калифорнии и, вероятно, женщина никак не связана с компанией YouTube. Также источники телеканала в правоохранительных органах считают, что человек, который был ее изначальной целью, сейчас находится в критическом состоянии в больнице.

По версии полиции, открывшая огонь женщина совершила самоубийство. Она ранила трех человек, все они доставлены в больницу в Сан-Франциско.

Ранее источники ABC предположили, что в штаб-квартире YouTube произошел бытовой конфликт.