СМИ обобщили факты о стрелявшей в штаб-квартире YouTube

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Телеканал ABC обобщил все известные факты о женщине, которая, предположительно, открыла стрельбу в головном офисе YouTube.

Сообщается, что стрелявшей 35-40 лет, она жила на юге Калифорнии и, вероятно, женщина никак не связана с компанией YouTube. Также источники телеканала в правоохранительных органах считают, что человек, который был ее изначальной целью, сейчас находится в критическом состоянии в больнице.

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По версии полиции, открывшая огонь женщина совершила самоубийство. Она ранила трех человек, все они доставлены в больницу в Сан-Франциско.

Ранее источники ABC сообщали, что в штаб-квартире YouTube произошел бытовой конфликт.